CICCIANO – Un laconico comunicato per dire “no”. Laboratorio Civico per Cicciano non parteciperà alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Il gruppo comparso sulla scena politica ciccianese da qualche tempo è stato presente in diversi “tavoli” di trattative per la formazione di una compagine da presentare alle Comunali. Tanti dubbi, poi oggi è arrivata la scelta definitiva.

“Il gruppo di Laboratorio Civico è in campo da alcuni anni per promuovere attività sociali e culturali ed offrire ai nostri cittadini un modo diverso di fare politica, fondato sull’impegno, sulla trasparenza, sulla partecipazione e sul confronto” scrivono in una nota.

“Abbiamo deciso di non partecipare alle elezioni del prossimo maggio 2023, proprio perché crediamo ciecamente in questi valori. Non ci saranno alleanze elettorali dell’ultimo minuto o compromessi al ribasso di nessun genere. Il nostro lavoro continua con più forza e passione, uniti possiamo rilanciare Cicciano”.