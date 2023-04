Comunali 2023 a Cimitile, sarà duello tra Scala e Balletta

CIMITILE – Un derby “legale” per Cimitile. Sono gli avvocati Massimo Scala e Filomena Balletta gli sfidanti alla carica di primo cittadino per le prossime elezioni comunali in programma il 14 e 15 maggio.

Queste le liste presentate alla segreteria del municipio stamattina:

LISTA “CORAGGIO CIMITILE”

Candidato alla carica di sindaco: Massimo Scala

Candidati alla carica di consigliere comunale:

Fusco Assunta detta Buglione

Menna Carla

Ruggiero Malagnini Giuseppina Lucia detta Joselita

Sommese Giovanna detta Vanna

Bozzolo Antonio

Costa Felice

Maggio Fabio Salvatore

Meo Crescenzo

Romano Severio

De Rosa Domenico

Vetrano Alfredo

Monteforte Pasquale

LISTA: CIMITILE NUOVA

Candidato alla carica di sindaco: Filomena Balletta

Candidati alla carica di consigliere comunale:

Amato Felice

De Ponte Marcello

Di Girolomo Antonio

Di Palma Sabatino

Ferrandino Lucia

Greco Carmine

Manganiello Angelo

Mercogliano Anna

Panagrosso Giovanni

Pignatelli Annunziata

Ruotolo Annalisa

Sorrentino Felice