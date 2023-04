Comunali 2023 a Cimitile, Scala tra la gente ad ascoltare proposte

Stringere mani, incrociare sguardi, ascoltare proposte: una campagna elettorale con e tra la gente. Così Massimo Scala, candidato sindaco per “Coraggio Cimitile”, intende portare avanti la propria campagna elettorale.

Ieri mattina, domenica 23 aprile, si è svolta la manifestazione “Passeggiate per le vie di Cimitile” che ha visto Scala con gran parte dei candidati della lista attraversare le piazze e le strade di Cimitile, partendo da località Galluccio, percorrendo il corso, fino ad arrivare al parco Mercogliano.

“È stato un momento di condivisione molto importante – afferma il candidato sindaco, Massimo Scala – che testimonia in modo plastico come intendiamo impostare la nostra campagna elettorale. Vogliamo incontrare la nostra comunità alla luce del sole per confrontarci su idee e progetti sul futuro. Per Cimitile è un modello nuovo, perché rompe gli schemi di campagne elettorali che si svolgono al chiuso per nascondere contraddizioni ed incoerenze, confidando solo nella somma di voti. Noi non abbiamo nulla da nascondere forti della nostra chiarezza e di una profonda condivisione di intenti. Il contatto con la gente ci dice che un vento nuovo sta soffiando, perché mai come stavolta si avverte un forte desiderio di cambiamento. Venerdì 28 avrò il piacere di presentare, nella Sala Convegni del Dubai alle ore v19:00, le donne e gli uomini che compongono questo sogno chiamato, Coraggio Cimitile”.