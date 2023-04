CICCIANO (Nello Lauro) – Un bagno di folla tra la “sua” gente per presentare la lista per la prossima sfida elettorale del 14 e del 15 maggio a Cicciano. Il sindaco uscente Giovanni Corrado apre ufficialmente la sua campagna elettorale da piazzetta Troisi e lancia la sfida al suo rivale storico Giuseppe Caccavale. Una squadra da “usato sicuro” con 9 consiglieri comunali uscenti (8 di maggioranza e uno proveniente dall’opposizione) e 7 volti nuovi che compongono la rosa dei 16 candidati al parlamentino cittadino.

“Abbiamo tante idee e sappiamo come metterle in pratica, conosciamo le criticità di Cicciano e abbiamo i progetti per risolverle” dice Corrado. Una stoccata diretta al contendente: “Sono partito con 12 consiglieri (11, ndr) e ho concluso con 12 consiglieri. Abbiamo amministrato per cinque anni, cosa non riuscita a tutti”. “Abbiamo lavorato durante il difficile periodo della pandemia, ma in un momento brutto come quello siamo riusciti ad unirci ancora di più con i cittadini” ha continuato il leader di “Cicciano presente e futuro”. Poche parole sul programma elettorale “in attesa dei comizi che verranno”. Poi lo stesso Corrado ha presentato i candidati (una è in viaggio di nozze) ognuno con la sua storia e con il saluto ai consiglieri uscenti che non sono presenti in questa tornata elettorale come Lucia Marotta, Annalisa Casoria e Carmine Iavarone che, parole di Corrado, “faranno parte sempre della nostra squadra del presente e del futuro”. “E’ una competizione particolare, bisogna scegliere tra il bianco e il nero” ha concluso il primo cittadino uscente.