Comunali a Cicciano, il Campanile: “Sì a legalità, no a protagonismo”

A una settimana esatta dal termine ultimo per la presentazione delle liste per le prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio la situazione a Cicciano resta ingarbugliata. L’associazione “Il Campanile” cerca di rompere la linea del silenzio tattico che ha paralizzato la situazione.

“Nell’imminenza della presentazione delle liste elettorali per la prossima competizione amministrativa, si ripete a Cicciano il consueto tatticismo per trovare la collocazione “utile” dell’ultimo minuto” scrivono in una nota i rappresentanti del movimento ciccianese.

“Il gruppo civico del Campanile, richiamata la sua costante partecipazione al confronto avviato oltre un anno fa con altri gruppi, animati dal comune intento di proporre un’alternativa di contenuto e di stile di governo, dando la disponibilità a candidare 4 propri rappresentanti da inserire nella formazione di una lista che aggreghi le migliori intelligenza e capacità di cui la nostra comunità dispone ed in cui legalità e trasparenza siano norma di condotta, nel ribadire la propria disponibilità a partecipare a un progetto politico che abbia come finalità esclusiva l’interesse generale, comunica la propria contestuale chiusura a ogni forma di protagonismo funzionale alla salvaguardia di posizioni personali, che, come insegna l’esperienza, hanno prodotto solo danni alla nostra comunità. Si auspica, pertanto, che tutti i gruppi che hanno dato vita al tavolo di discussione sin dal giugno 2022 trovino una sintesi nel ritrovare l’unità di intenti sempre professata”.