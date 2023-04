Competenza e cuore, ma anche sicurezza e welfare con il cittadino al centro del progetto. Ogni giorno, tutti i giorni dal 2023 al 2028. Il due volte sindaco di Cicciano Giuseppe Caccavale apre ufficialmente la campagna elettorale della lista “Oltre” nello strapieno comitato elettorale di via Marconi, presenta i sedici compagni di viaggio e lancia la sfida agli avversari.

“La nostra squadra è un insieme di gruppi politici e associazioni impegnate nel sociale che ha condiviso un programma e un piano di lavoro quinquennale” dice Caccavale. “La nostra missione è quella di mettere al centro di tutto il cittadino. Il Comune è la casa di tutti e deve essere sempre aperto a tutti. Il rinnovamento non è solo nella mera età anagrafica delle persone ma è nel modo di fare e gestire le cose e nel confrontarsi: questa è una squadra che deve amministrare, non gestire il potere” chiosa il candidato alla carica di sindaco di Cicciano.

“Attenzione alla sicurezza del cittadino, aiuto reale alle persone in difficoltà, dignità del lavoro e una mano concreta agli imprenditori saranno le linee guida della nuova amministrazione” aggiunge il capogruppo uscente di opposizione. “Abbiamo tanta voglia e forza di fare e cerco di trasmettere questa fiducia a tutte le persone che, ogni giorno, incontro per strada, nelle case, perché vedo tanti volti vogliosi e pronti al cambiamento. A loro dico di lottare insieme e di votare per andare Oltre” ha concluso Caccavale.