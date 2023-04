CICCIANO (Nello Lauro) – La Cicciano delle prossime elezioni comunali di maggio non è un paese per giovani. Sono due le liste presentate ieri al Municipio: “Cicciano presente e futuro… il continuo” con il 39enne sindaco uscente Giovanni Corrado e la compagine “Oltre” guidata dal due volte primo cittadino (nel 2002 e nel 2007) Giuseppe Caccavale, 67 anni, capogruppo di opposizione nell’ultima legislatura.

A contendersi i 16 posti nel civico consesso (11 per la maggioranza, 5 per la minoranza) ci sono 32 aspiranti consiglieri: 20 uomini e 12 donne equamente divisi nelle due liste. Sono appena 7 i candidati under 30 presenti nella contesa elettorale: l’età media è di 43,7 per “Cicciano presente e futuro” mentre è di 45,8 per “Oltre” che presenta il candidato più anziano Lazzaro Alfano (due volte consigliere provinciale con il Pri) e la più giovane, Felicia Russo, 20 anni a marzo.

La squadra di Corrado conferma 8 consiglieri uscenti (l’ex sindaco Raffaele Arvonio, Gennaro D’Avanzo, Antonio Amato, Antonio Casoria, Maria De Riggi, Enza Capolongo, Rachele Esposito e Carmine Granata) con l”acquisto” di Saverio Pizza, consigliere uscente di opposizione e la presenza di Angela De Sarno, moglie di Giuseppe Tarantino, direttore amministrativo dell’Asl di Caserta e tra i papabili candidati sindaco fino a 24 ore prima.

La lista “Oltre” punta sui consiglieri uscenti Maria Biondo e Carmela Bernardo a cui si aggiungono Raffaele Acierno (assessore nell’esecutivo Corrado) e il capogruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle Nunzia Coppola. Spettatori i movimenti di “Laboratorio Civico” e “Il Campanile” che hanno scelto di non partecipare alla competizione.

Nel tardo pomeriggio di sabato la commissione elettorale mandamentale ha dato anche l’ok definitivo ufficiale alle due squadre in campo: sulla scheda elettorale “Cicciano presente e futuro” sarà la lista numero 1, “Oltre” la numero 2.

Una sfida all’ultimo voto in una Cicciano con sempre meno partecipazione politica: i 34 candidati rappresentano solamente lo 0,3% dei votanti. Poco per una città di quasi 11500 elettori.