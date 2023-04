Corsa clandestina a 160 chilometri orari in moto: doppia multa

Ieri sera ad Anacapri i carabinieri della locale stazione insieme al personale della polizia municipale hanno avviato gli accertamenti dopo che era stato diffuso un video su un noto social network.

In sostanza veniva simulata una gara motociclistica clandestina. I militari hanno appurato che le immagini riguardavano un evento avvenuto in località faro di Punta Carena e via Nuova del faro.

Nel video in questione viene ripresa la velocità dei mezzi che raggiunge i 160 chilometri orari. Militari ed agenti hanno identificato i 4 giovani residenti sull’isola – tutti maggiorenni e incensurati – e hanno sanzionato i 2 conducenti dei motoveicoli.