I carabinieri della stazione di Capri, insieme a quelli di Anacapri, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 27enne incensurato del posto e la sua compagna di 29 anni. Durante una perquisizione nella loro abitazione i militari hanno rinvenuto 600 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in 37 bustine pronte per lo smercio. Lo stupefacente era nascosto in uno sgabuzzino. Entrambi sono finiti ai domiciliari.