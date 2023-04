I militari della stazione carabinieri forestali di Pozzuoli con le Guardie venatorie e zoofile della Lipu di Napoli, nell’ambito dei controlli volti alla tutela della fauna protetta nell’area del comune di Giugliano in Campania, hanno denunciato un sessantenne. L’uomo aveva allestito, in località Vignitella, un impianto di cattura di piccoli uccelli ed aveva due cardellini che adoperava come “zimbelli”.

Uno dei due cardellini era legato al suolo con la possibilità di piccoli movimenti proprio per attirare le prede nella zona di cattura. L’impianto è stato smontato e sequestrato e l’uomo, risultato recidivo, è stato denunciato per il reato di uccellagione, maltrattamento di animali e furto venatorio. I due cardellini sono stati immediatamente liberati.

“I controlli continueranno senza sosta in tutti i comuni della provincia di Napoli e ringrazio i carabinieri forestali di Napoli per non arretrare di un metro nella comune lotta al bracconaggio” dichiara Fabio Procaccini, delegato della Lipu di Napoli.