Lampeggianti come quelli utilizzati dalle forze dell’ordine, numerosi attrezzi atti per lo scasso, ricetrasmittenti: è quanto hanno trovato i carabinieri a bordo di un’auto che a Carbonara di Nola non si è fermata ad un alt. I militari della locale stazione hanno arrestato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, possesso di segni distintivi contraffatti e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli un 20enne incensurato di Napoli.

E’ nel centro di Carbonara di Nola che i carabinieri hanno intimato l’alt al giovane a bordo di una seat leon, nel mezzo anche altri uomini. Il 20enne non è si fermato ed è partito l’inseguimento che è durato diversi chilometri fino ad arrivare a Nola. Lì i militari hanno fermato l’auto e bloccato l’uomo, gli altri sono fuggiti. L’auto portava delle targhe rubate mentre all’interno del veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati lampeggianti come quelli utilizzati dalle forze dell’ordine, numerosi attrezzi atti allo scasso e ricetrasmittenti. Le indagini proseguono mentre l’arrestato è in attesa di giudizio.