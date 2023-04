Gli agenti del commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare sulla strada statale 7Bis, hanno notato un furgone con accanto un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e, dopo averlo identificato per un 48enne romeno con precedenti di polizia, hanno accertato nel furgone vi erano altre tre persone, romene tra i 21 e i 47 anni con precedenti di polizia; inoltre, nel vano del veicolo, hanno rinvenuto numerosi generi alimentari di cui non hanno saputo giustificare la provenienza; pertanto i quattro sono stati denunciati per ricettazione.