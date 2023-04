È Chiara Gamberale, scrittrice, conduttrice ed autrice televisiva, la prossima ospite della Mondadori di Nola. L’autrice di “Per dieci minuti”, di recente ospite della nota trasmissione televisiva “Le Iene”, sarà nello store letterario di piazza Marconi, diretto dalla giornalista Autilia Napolitano, domani, venerdì 7 aprile.

L’appuntamento è alle ore 16 per la presentazione del suo ultimo romanzo (il primo per ragazzi…e non solo) “I fratelli Mezzaluna” che vede al centro una famiglia “diversa” in cui nascono due gemelli dal destino fantastico. All’evento parteciperà anche la cooperativa agricola “Il guscio” di Visciano, specializzata nella produzione di frutta secca in guscio di cui quest’anno ricorre il decennale. Al termine della presentazione prevista una degustazione gratuita di prodotti dolciari e di cioccolato artigianale.