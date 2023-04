Pasqua e solidarietà, l’Aido porta doni e sorrisi all’Icam di Lauro

“La Pasqua cristiana è la festa della risurrezione, la commemorazione e la consapevolezza che la vera vita è quella al di là di quella materiale. Per viverla davvero, dunque, si dovrebbe saper parlare ai cuori degli uomini e riempirli del vero senso della Resurrezione”.

Il gruppo Aido Nola-Cimitile, come ogni anno, con il supporto della Fidapa sezione Nola, presieduta da Annamaria Silvestro, della scuola di danza ” Imperial Ballet” di Nola, diretta da Valentina Ciotola, fanno propri i valori della Pasqua, delle seconde possibilità, dell’aiuto reciproco e della gioia di vivere e, carichi di sorrisi e buonumore, si reca dagli ospiti dell’Icam (istituto di custodia attenuata per madri) di Lauro per regalare un briciolo di quella normalità di cui troppo spesso si dimentica l’importanza.

“Una normalità fatta di libertà, di scelte, di banale quotidianità che, agli occhi di tanti, può apparire scontata solo perché fatta di abitudini ma che, per chi la perde, diventa pura utopia, quasi un’oasi nel deserto dell’indifferenza umana. Aido sa che il lavoro di squadra dà sempre frutti maturi e succosi e quei frutti sono pronti ad arricchire altri piatti nella cucina dell’Amore e della solidarietà” dicono gli attivisti dell’Aido.