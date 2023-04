Pasqua sulle isole di Ischia e Procida: turisti in netto calo

Ponte pasquale da clima e numeri freddi per Ischia e Procida dove, rispetto a Pasqua 2022, sono arrivati meno turisti. Secondo i dati ufficiali delle capitanerie di porto isolane infatti, nei giorni da giovedì santo a Pasquetta, sull’isola verde sono sbarcate da navi ed aliscafi 30.000 persone con una flessione rispetto all’analogo periodo dello scorso anno superiore al 25%.

Per Procida la diminuzione degli arrivi è stata ancora maggiore arrivando al 30%: erano stati oltre 17 mila gli arrivi del periodo pasquale nel 2022 mentre sono poco più di 12mila quelli registrati quest’anno.

Per entrambe le isole è stato determinante l’effetto negativo delle condizioni meteorologiche che hanno indotto diversi vacanzieri a scegliere destinazioni diverse; ora c’è attesa per i prossimi ponti festivi del 25 aprile e 1 maggio che, in funzione delle prenotazioni acquisite al momento da hotel e compagnie di navigazione potrebbero rivelarsi di maggior successo dal punto di vista turistico, tempo permettendo.