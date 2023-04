Pasquetta, da Prefettura stop treni Circumvesuviana in 2 fermate

Per prevenire il rischio di eccessivi assembramenti in occasione della Pasquetta sono state interdette al transito ferroviario due fermate della Circumvesuviana. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che si occupa tra l’altro delle linee vesuviane, che fa sapere come ”il giorno 10 aprile, su disposizione della Prefettura, i treni della linea Napoli-Sarno non effettueranno fermata presso le stazioni di Guindazzi e Madonna dell’Arco”.