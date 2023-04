“Un plauso ai carabinieri della compagnia di Nola che hanno individuato e fermato la baby gang che sabato scorso ha pestato a sangue un ragazzino in un centro commerciale a Nola. Non è il primo episodio: nei comuni del Nolano spadroneggiano bande di piccoli teppisti che terrorizzano e maltrattano i coetanei. Sarebbe auspicabile da parte del Prefetto di Napoli un maggior interessamento ai fenomeni delinquenziali che si verificano in provincia”. Lo dichiara il presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania Carmela Rescigno.