I carabinieri forestali della stazione di Roccarainola, nel corso dei controlli ad alcune attività produttive, nella zona delle cave estrattive al confine con il comune di Nola, hanno accertato di uno scarico di acque reflue industriali non autorizzato attraverso l’utilizzo di un “bypass” direttamente sul suolo senza vasca di prefiltraggio ed un deposito di rifiuti speciali non pericolosi incontrollato costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi. L’amministratore dell’azienda, un 59enne, è stato denunciato alla procura della Repubblica di Nola.