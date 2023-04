Una strada dedicata a uno dei concittadini più illustri degli ultimi anni. Sindaco e medico: Carmine Sommese è morto il 17 aprile del 2020 a causa del covid. L’amministrazione comunale di Saviano ha deliberato la variazione di denominazione della strada comunale “via Molino”, incrocio piazza Padre Pio – incrocio via Giancora” a “via Carmine Sommese”. Questa sera alle ore 19.30 in via Molino (inizio da piazza Padre Pio) ci sarà la cerimonia di intitolazione alla presenza del prefetto di Napoli e vescovo di Nola.