Acerra, litiga fuori ad un bar e accoltella una persona: arrestato

Ieri sera gli agenti del commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in corso Italia presso la clinica “Villa dei Fiori” di Acerra per una segnalazione di una persona giunta con una ferita d’arma da taglio all’addome ed in pericolo di vita.

I poliziotti hanno accertato che l’uomo era stato accoltellato poco prima nei pressi di un bar di via del Pennino; inoltre, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, hanno accertato che l’aggressore, dopo aver avuto una violenta lite con l’uomo, si era allontanato per poi tornare poco dopo sul posto armato di coltello e ferirlo.

Gli agenti lo hanno individuato e raggiunto presso la sua abitazione identificandolo per un 50enne di Acerra e lo hanno arrestato per tentato omicidio.