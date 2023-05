Aree protette usate come piste da cross, intervengono i Forestali

Quattro aree montane sono state sequestrate dai carabinieri forestali nel territorio dei comuni irpini di Cervinara e Rotondi. Si tratta di quasi dieci mila metri quadrati ricadenti nel perimetro del Parco regionale del Partenio. L’intervento dei militari ha fatto seguito all’avvistamento di auto fuori-strada, prive di targa, che utilizzavano il percorso montano come pista da cross. Indagini sono in corso per risalire alle identità dei responsabili.