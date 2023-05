CICCIANO (ads) – Si avvicina il giorno della grande festa. Si avvicina il giorno in cui i tifosi ciccianesi del Napoli potranno festeggiare il terzo scudetto della loro squadra del cuore. Tanti gli appuntamenti per la manifestazione “Napoli Campione d’Italia” organizzata da Cicciano Azzurra in programma sabato 3 giugno in piazza Mazzini a partire dalle 18. Protagonisti della festa anche i bambini della scuola primaria “San Barbato” dell’istituto comprensivo di Cicciano che, guidati dall’insegnante Maurizio Napolitano e dai docenti del plesso, racconteranno il percorso del sogno scudetto attraverso la musica.

Attraverso varie scenografie, il sogno verrà rappresentato con la canzone “Un giorno all’improvviso”, il sogno che si avvera invece sarà rappresentato sulle note di “Sarò con te”, mentre il riconoscimento del raggiungimento del titolo avverrà sulle note dell’inno di Mameli. Vari gruppi musicali si alterneranno durante la serata: Moreras folk band e balkan taranta, Lucio e dintorni Tribute Band. Spazio anche per il ballo con la presenza di Amico Liscio che ballerà sulle note delle canzoni dello stadio e della Ballet scuola danza e il canto con Antonietta Covone. Ospite d’eccezione della festa, presentata da Monica Pignataro, sarà Beppe Bruscolotti, il mitico “Pal ‘e fierr” del primo scudetto partenopeo del 1987. Per restare in tema, sarà presentata anche la terza edizione del tour Cicciano-Dimaro in bici dello sfegatato tifoso azzurro Peppe Russo in programma nel mese di luglio. Il clou è rappresentato dallo spettacolo “Malatia tour” del percussionista Ciccio Merolla.

In serata ci sarà poi una sagra con primo, panini e bibite mentre la Hollywood animation si dedicherà ai festeggiamenti dei più piccoli. Tante le iniziative, tanti i preparativi messi in campo da “Cicciano Azzurra”, il gruppo nato dalla passione per il Napoli che già domenica scorsa ha abbellito piazza Mazzini con i cartonati di tutti i protagonisti del club azzurro, oltre a tutti gli addobbi realizzati nel centro del paese nelle scorse settimane.

“Abbiamo voluto fortemente questa festa – dicono gli organizzatori – per lanciare un messaggio ai giovani: avere un sogno e credere in esso. Ma per rendere tale sogno epico bisogna rispettare le regole ed i valori di base che lo sport insegna. Giocare per creare socializzazione ed aggregazione, metterci sempre passione ed impegno: solo così la realtà renderà omaggio ai tuoi sogni”.