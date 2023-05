CICCIANO (Ads) – Una poesia per un alunno speciale. È la poesia “Guarda…Ami” che ha permesso al liceo “Enrico Medi” di Cicciano di vincere il concorso regionale “Raccontami la disabilità” edizione 2023, rivolto a tutti gli studenti campani per promuovere il concetto della disabilità non come limitazione ma come opportunità di crescita per i singoli e per le comunità. “Guarda…Ami” è stata scritta da Giuseppe Di Maso, alunno della classe V D scientifico nell’ambito del progetto guidato dal docente referente Michele D’Avanzo, ed è dedicata a Mario, allievo autistico del liceo.

Alla premiazione, avvenuta al Centro direzionale di Napoli, presso la sede del Consiglio regionale della Campania erano presenti, oltre a Di Maso e al docente D’Avanzo, anche Mario e i suoi genitori. Il componimento è un immaginario ritratto interiore del protagonista: si rimane sempre, anche solo per un attimo, avvolti dallo sguardo sorridente di Mario. La poesia esprime quello che la sua voce totalmente assente vorrebbe comunicare. Il verbo “guarda” usato nei versi indica un’osservazione profonda, un legame di partecipazione tra l’io e le cose del mondo: è così che prende voce un mondo da conoscere, da avvicinare, da esplorare per poterlo infine vivere come parte di se stesso.