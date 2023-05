CICCIANO (Nello Lauro) – Si chiamava Giovanna Iavarone, 55 anni, la donna trovata morta nell’abitazione in affitto in via Sandro Pertini a Cicciano nel tardo pomeriggio di ieri. La donna, di Camposano, si era trasferita da circa un anno in città insieme al marito. Chi li conosce li descrive come persone discrete con la signora spesso in compagnia del suo cane. Giornate normali con una telefonata quotidiana alla figlia che vive fuori regione.

Ieri mattina tutto è cambiato: Giovanna Iavarone ha avuto un malore ed è crollata sul pavimento. A ritrovarla il marito che ha cercato, in qualche modo, di rianimarla. Non si è accorto, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Cicciano, che la moglie era deceduta. Ha aspettato, invano, che si riprendesse. Intanto la figlia, preoccupata dalla mancata telefonata, ha chiesto ai vicini di controllare la situazione.

Da lì la drammatica scoperta: il marito, sotto choc, a vegliare il corpo senza vita della moglie. Poco dopo sono arrivati i militari, i medici del 118 e anche il medico legale che ha accertato la morte della 55enne per cause naturali. Poco dopo la salma è stata consegnata ai familiari: nei prossimi giorni sono previsti i funerali.