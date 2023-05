CICCIANO (Nello Lauro) – Dopo 1799 giorni, Cicciano tornerà, domenica 14 e lunedì 15 maggio, a votare per le elezioni comunali. Un mandato intero quello del sindaco Giovanni Corrado che si è ricandidato e sfiderà a singolar tenzone il due volte primo cittadino Giuseppe Caccavale. Trentadue i candidati alla carica di consigliere comunale presenti nelle due liste che rappresentano appena lo 0,3% del corpo elettorale della città. Al voto saranno chiamati 11399 elettori: 5539 maschi e 5860 femmine. Tra questi sono compresi 1132 Aire (anagrafe italiani residenti all’estero) e 454 che non votano perché sono extra Ue e Ue che non hanno fatto richiesta di votare (fonte: Anpr). Scendendo nel dettaglio degli elettori ciccianesi, per i più curiosi, sono 49 i 18enni che si recheranno per la prima volta alle urne. Sono 1065 le persone della fascia d’età compresa dai 19 ai 25 anni; 1540 per quella che va dai 26 ai 35. A votare per la fascia dei 36-45 saranno in 1632 mentre 2005 sono gli elettori compresi tra i 46 e i 55 anni (la fascia più numerosa). Sono 1990 i cittadini che hanno diritto tra i 56 e 65 anni e 1832 quelli tra i 66 e gli 80. Infine, sono 609 gli over 80 che possono andare a votare nei 13 seggi dislocati sul territorio comunale ciccianese. Altre curiosità “estratte” dal corpo elettorale: il più giovane a recarsi alle urne compirà 18 anni proprio il 14 maggio mentre ha 105 anni la più anziana avente diritto al voto a Cicciano. Negli ultimi 33 anni la percentuale dei votanti è stata altalenante tra il 1990 e 1994 con un trend in progressiva discesa dal 2002: nel 1990 (vittoria di Rosario Castoria) hanno votato in 8628 pari all’86,44%, la percentuale più alta di questo periodo di riferimento. Nel 1994 (vittoria ancora di Castoria) sono andati alle urne 8232 elettori (il numero più basso dal 1990 a oggi) per una percentuale del 78,24%, nel 1998 sono stati 8944 (83,15%), nel 2002 (vittoria di Giuseppe Caccavale) furono in 9096 (83,27%), nel 2007 (bis di Caccavale) al voto si sono recati in 9240 (il numero più alto di sempre) con una percentuale dell’82,17%. Poi votanti e percentuali, come in molti comuni italiani, in significativa discesa. Nel 2011 (vittoria di Raffaele Arvonio) alle urne sono andati 9046 elettori per una percentuale dell’80,93%, nel 2013 (bis di Arvonio) sono stati 8759 per una percentuale del 78,25%. Nell’ultima elezione del 10 giugno 2018 (vittoria di Giovanni Corrado) alle urne sono andati in 8527 per una percentuale del 74,71%, la più bassa degli ultimi 33 anni.

anno sindaco eletto votanti percentuale 1990 Castoria 8628 86,44 1994 Castoria 8232 78,24 1998 Castoria 8944 83,15 2002 Caccavale 9096 83,27 2007 Caccavale 9240 82,17 2011 Arvonio 9046 80,93 2013 Arvonio 8759 78,25 2018 Corrado 8527 74,71