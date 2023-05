Latitante tedesco arrestato dai carabinieri a Vico Equense

Dominik Gunther, cittadino tedesco 29enne, indiziato di traffico di sostanze stupefacenti e risultava irreperibile dal novembre dello scorso anno è stato bloccato dai carabinieri di Napoli nella serata di ieri a Vico Equense. Sul 29enne gravava un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca I militari del nucleo investigativo di Napoli – in collaborazione con la Polizia tedesca di Inglostadt – lo hanno rintracciato in un casolare isolato.

Gli investigatori dell’Arma impegnati nella ricerca hanno analizzato e monitorato costantemente non solo i diversi social network, ma anche i flussi finanziari. L’attività di indagine ha permesso di accertare diversi trasferimenti di denaro on-line provenienti dalla Germania e diretti al 29enne latitante che per evitare di essere arrestato – secondo la ricostruzione degli investigatori – prelevava il contante in molteplici zone della provincia. Da maggio 2020 ad oggi i Carabinieri di Napoli hanno arrestato 32 latitanti.