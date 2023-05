Nola, a fuoco l’auto del sindaco Buonauro: solidarietà bipartisan

Tanti attestati di solidarietà e di stima per il sindaco di Nola Carlo Buonauro da parte del mondo politico campano.

Esprimo la mia piena solidarietà e quella di tutte le donne e gli uomini di Azione nei confronti del sindaco di Nola Carlo Buonauro per la vile intimidazione subita nella notte scorsa”. Sono le parole di Giuseppe Sommese, segretario campano di Azione (Calenda) e presidente della Prima Commissione Permanente in Consiglio Regionale della Campania. “Atti violenti come l’incendio dell’auto del sindaco – prosegue Sommese – hanno un simbolismo che richiama tristemente pratiche malavitose inquietanti. È inaccettabile”. “Ci auguriamo – conclude il Segretario Regionale di Azione – che la comunità nolana e tutte le forze politiche si stringano attorno al Primo Cittadino senza distinguo e divisioni. Di fronte alla violenza siamo un solo corpo in difesa della democrazia”.

“Massima solidarietà e vicinanza al sindaco di Nola Carlo Buonauro per il grave episodio verificatosi stanotte. Va fatta piena luce su questi atti intimidatori. La sicurezza dei sindaci in prima linea sui nostri territori per la difesa della legalità è un tema da porre all’attenzione nazionale”. Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della Città metropolitana.

“Solidarietà al sindaco di Nola Carlo Buonauro per il vile attentato incendiario che lo ha colpito la scorsa notte. Va fatta subito luce su questi vergognosi atti chiaramente intimidatori. Auguro al sindaco Buonauro di proseguire la sua azione amministrativa e politica in serenità”. Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.

“Siamo tutti con Carlo Buonauro. Ho voluto esprimere a nome di tutti i sindaci dell’Anci vicinanza e solidarietà al collega primo cittadino di Nola per il vile e gravissimo atto che ha subito la scorsa notte”. Lo dice Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci a proposito dell’incendio di auto e scooter del sindaco di Nola. “Quanto accaduto non ammette nessuna scusante e sono convinto che gli autori saranno assicurati alla giustizia in tempi celeri. Al collega primo cittadino, alla sua famiglia e alla comunità di Nola va il nostro sostegno. Quanto accaduto non fermerà l’azione amministrativa di Carlo, che sono sicuro continuerà a lavorare nell’interesse della sua comunità”.

“Esprimo piena vicinanza e solidarietà al sindaco di Nola Carlo Bonauro per il grave atto intimidatorio subito nelle ultime ore. Mi auguro che venga fatta piena chiarezza sui fatti da parte delle forze dell’ordine e degli organi giudiziari competenti già impegnati, per individuare quanto prima i responsabili di questo vile gesto. I sindaci e gli amministratori locali vanno sostenuti al massimo da tutte le istituzioni nel loro lavoro, ogni giorno in prima linea, sul territorio”. Lo ha dichiarato in una nota il deputato Dem Piero De Luca.

Totale solidarietà e vicinanza al sindaco di Nola, Carlo Buonauro, da parte del Partito Democratico. Siamo dinanzi ad un ennesimo atto inquietante su cui va fatta piena luce. I nostri sindaci, troppe volte, conducono in solitudine battaglie complesse in territori difficili. Occorre garantire loro la piena sicurezza nello svolgimento del proprio mandato”. Così il deputato e responsabile Sud e Coesione della Segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.

“Esprimo la più sentita e sincera solidarietà, mia e del personale del Consorzio di Bonifica, a Carlo Bonauro, sindaco di Nola e magistrato, per il vile attentato incendiario subito nella scorsa notte a danno della sua proprietà e che avrebbe potuto avere ben più tristi conseguenze – dice Francesco Todisco, commissario straordinario del Consorzio Generale di Bonifica del Basso Volturno. “Nella certezza che chi ha ordito questa ignobile azione criminale possa essere presto assicurato alla giustizia – aggiunge Todisco – auguro al sindaco Bonauro di poter proseguire serenamente nella sua attività amministrativa, nella quale il Consorzio confida anche ai fini della rapida realizzazione del grande progetto Regi Lagni da Terra dei fuochi a Giardino d’Europa, in un contesto di legalità e trasparenza amministrativa.”

“Vicinanza e solidarietà all’amico Carlo Buonauro, sindaco di Nola. Sono convinto che le forze dell’ordine individueranno quanto prima i responsabili di un atto vile e ignobile. La battaglia contro ogni forma di illegalità si vince solo restando uniti” – è quanto dichiara Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale della Campania, commentando quanto accaduto a Nola la scorsa notte.

“È l’ennesimo atto delinquenziale che ci inquieta, massima solidarietà politica e umana al primo cittadino di Nola, Carlo Bonauro”. E’ quanto afferma il consigliere regionale e capogruppo di Centro Democratico, Pasquale Di Fenza. “Non siamo ancora a conoscenza della natura del gesto – prosegue – ma bisogna senza dubbio innalzare il livello della guardia. Quello di stanotte è un atto intimidatorio che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. I sindaci della provincia – ha spiegato ancora Di Fenza – spesso operano in territori dove la criminalità è fortemente presente e prova, in ogni modo, a infiltrarsi nell’apparato burocratico. Bisogna garantire loro massima sicurezza partendo soprattutto dall’individuazione di chi prova a disturbare il loro operato e assicurarli alla giustizia”.

Anche il Consiglio comunale di Napoli ha espresso “solidarietà e vicinanza” al sindaco di Nola, Carlo Buonauro, vittima di un episodio di intimidazione. A manifestare la posizione a nome dell’aula è stata la vicepresidente, Flavia Sorrentino, che ha presieduto la seduta.