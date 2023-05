Sarà presentato domani, martedì 23 maggio, alle ore 18.30 nel caffè letterario della Mondadori di Nola il libro della scrittrice napoletana, Anna D’Auria dal titolo “I colori di Kiev. Poesie in trincea”. Sarà presentato domani, martedì 23 maggio, alle ore 18.30 nel caffè letterario della Mondadori di Nola il libro della scrittrice napoletana, Anna D’Auria dal titolo “I colori di Kiev. Poesie in trincea”.

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Ipazia di Visciano presieduta da Tony Soviero e si inserisce nell’ambito degli appuntamenti del ricco programma di eventi organizzato dallo store nolano diretto dalla giornalista Autilia Napolitano.

“Una gioia ritrovare l’amica Anna, candidata tra l’altro al Premio Strega per la poesia e già ospite del nostro primo concorso letterario – spiega Tony Soviero – continua il nostro impegno per la promozione della cultura sul territorio, mossi dalla passione per la lettura ed in soli pochi mesi siamo riusciti a portare avanti una programmazione di qualità con ospiti di rilievo come Lorenzo Marone e Viola Ardone. Felici – aggiunge – di proseguire questo percorso che, siamo certi, porterà giovamento all’interno territorio”