“Paga 6mila euro o tuo nipote viene arrestato”, truffata 88enne

Una multa di 6mila euro da pagare per evitare l’arresto del nipote. Una storia, quella raccontata da un finto carabiniere ad una donna di 88 anni, che ha fatto scattare una truffa, in provincia di Napoli. Ma un carabiniere libero dal servizio ha scoperto tutto ed è riuscito a bloccare il truffatore. E’ accaduto a Piano di Sorrento.

Il carabiniere della stazione di Vico Equense, libero dal servizio, stava passeggiando quando ha notato una persona. Si trattava di un uomo, appena uscito da un parco residenziale, che parlava contemporaneamente con 2 telefoni cellulari. Il militare si è incuriosito e ha chiesto ai colleghi di fare accertamenti. Si è scoperto, così, che l’uomo in questione era il 36enne Dario Manfredi, già noto alle forze dell’ordine; aveva 150 euro in contanti, diversi gioielli ma non era in grado di giustificare la propria presenza lì.

Dopo accertamenti vari, si è ricostruito che presentandosi come un carabiniere, il truffatore aveva detto all’anziana che se non avesse pagato una multa di 6mila euro il nipote sarebbe stato arrestato: da qui la consegna di soldi in contanti e di gioielli di una vita. Il truffatore è stato arrestato.