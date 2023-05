Percepivano reddito cittadinanza senza averne diritto: denunciati

Percepivano il reddito di cittadinanza senza avere i requisiti. Due persone, un uomo e una donna di Quindici sono state denunciate dai carabinieri per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Attraverso false dichiarazioni e omettendo le prescritte informazioni – spiegano i militari – hanno incassato somme per dodici mila euro. I carabinieri li hanno segnalati all’Inps per l’interruzione del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.