ROCCARAINOLA (ads) – Un’escursione notturna per vivere nell’ambiente incontaminato del Partenio. È quella in programma il 10 e 11 giugno per la seconda edizione della Skyline Partenio, evento organizzato dalla Sottosezione di Roccarainola Cai Napoli e Cervinara Trekking con il patrocinio morale del Comune di Roccarainola e della Regione Campania. Si partirà alle ore 20 dal centro di Roccarainola attraversando la piazza salendo lungo la salita Santa Lucia passando per la grotta paleolitica per poi proseguire entrando nella foresta demaniale di Roccarainola facendo la prima tappa sul punto più alto (Punta Calvarina a 973 metri) per poi proseguire lungo la dorsale del Partenio senza sosta fino ad arrivare ad Ospedaletto D’Alpinolo.

“È un’escursione di “difficoltà EE” durante la quale si toccheranno tutte le cime più alte della dorsale del Partenio per 45km con dislivello positivo fino a 3000 m, con un bivacco previsto a Ciesco Alto aspettando l’alba. È un modo diverso di vivere il Partenio, scoprirne emozioni nuove, di notte, all’alba, camminando lungo i sentieri dove Giustino Fortunato ha scritto la storia di questo territorio: l’obiettivo è di toccare tutte le cime più alte in un’unica traversata, impresa non riuscita neanche a Fortunato”. dice Massimo Parisi, reggente della sottosezione Cai di Roccarainola.

Un’impresa sportiva, culturale ed ambientale perché consentirà di mettere alla prova le proprie capacità fisiche ma allo stesso tempo di monitorare il territorio dal punto di vista ambientale. Il numero dei partecipanti sarà massimo di 10 persone per garantire la buona riuscita dell’evento, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. “Il gruppo sarà guidato da Michele Renna, guida esperta del Club alpino italiano che, grazie alla sua grande conoscenza di questo territorio, può guidare persone in un’impresa del genere, sia per la preparazione fisica che per le capacità di orientamento; sarà affiancato da Flaviano Renna come direttore” conclude Parisi.

Ecco le località e cime toccate (toponimi):

– Roccarainola

– Foresta demaniale di Roccarainola

– Punta Calvarina (cima piano maggiore)

– Piana del Fieno

– Cima Recuorvo

– Ciglio di Cervinara, Rifornimento

– Tuppo Tuotolo

– Tuppo Alto

– Piano di Rapillo

– Ciesco Alto

– Croce di Puntone

– Porca delle Pere

– Cima Valle di Piedimonte

– Ciesco Bianco

– Cima monti d’Avella (cima del Partenio)

– Toppa Riviezzo

– Sopra l’Arenella, Rifornimento

– Monte Vallatrone

– Toppa Cesina

– Monte Partenio (cima Cupitelle)

– Monte Vergine

– Campo Maggiore

– Trocchio

– Santuario di Monte Vergine

– Ospedaletto d’Alpinolo

Comuni attraversati:

– Roccarainola (NA)

– Paolisi (BN)

– Rotondi (AV)

– Cervinara (AV)

– Avella (AV)

– San Martino Valle Caudina (AV)

– Pannarano (BN)

– Sperone (AV)

– Pietrastornina (AV)

– Sant’Angelo a Scala (AV)

– Summonte (AV)

– Mercogliano (AV)

– Ospedaletto d’Alpinolo (AV)