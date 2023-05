Serie B show e gran finale di campionato: il Parma vola, il Bari come un carro armato

Frosinone e Genoa sono state le squadre che hanno dominato il campionato, mentre Bari e Parma si sono candidate come favorite nelle scommesse online sui playoff di Serie B , mentre il Sudtirol perde il treno del quarto posto e si lascia superare dal Cagliari che impenna e chiude alla quinta posizione.

Questo è solo il trailer di questo finale di stagione, che ha visto la Serie B diventare un anfiteatro in fiamme per agonismo e spettacolo, un infinito circo del calcio fra squadre che hanno floppato la stagione e club al top.

Il Parma vola al quarto posto



Nell’ultima giornata di campionato il Parma ha vinto contro il Venezia ed balzato al quarto posto, ai danni del Sudtirol che viene punito a Modena e perde il treno per le semifinali playoff. I Gialloblù sono in prima linea per il grande ritorno in Serie A e la squadra non ha intenzione di mollare la presa.

Brescia e Palermo si annullano nel loro stesso flop

C’era troppo in ballo nell’ultima gara di campionato tra Brescia e Palermo, il 2 – 2 pirotecnico fa bloccare il meccanismo per i Siciliani che non agguantano i playoff, e per i Bresciani, che non riescono a uscire dalla zona playout, complice soprattutto il pareggio guidato del Cittadella contro il Como. Brescia e Palermo si annullano entrambe nel loro stesso flop stagionale.

Pippo Inzaghi spinge la Reggina ai playoff

I Calabresi si sono divertiti a girare sulle montagne russe in classifica quest’anno, partendo velocissimi fino ad arrivare sul tetto del secondo posto, scendendo in picchiata fino a uscire dalla zona playoff e risalendo nell’ultima gara al settimo posto, con un gol arrivato al novantaquattresimo, proprio come in una partita giocata dal buon vecchio Pippo.

Il Benevento ritorna in Serie C

Il flop dei Giallorossi possiede tutti gli ingredienti per una serie tv, forse una soap, perché la società non ha saputo gestire la rosa sin dalla preparazione, il cambio di quattro allenatori ha confermato le scelte sbagliate dell’ex ds, il Presidente Vigorito nel finale di stagione ha prima criticato la piazza, per tornare sui suoi passi scusarsi e confermare la voglia di ripartire: altro che Beautiful.

Il Bari: i Galletti devono guidare un carro armato verso la promozione

Dopo Frosinone e Genoa c’è il Bari come squadra che domina, infatti nelle quote Serie B delle partite playoff su Betfair è la probabile favorita per la promozione. Stiamo parlando del secondo reparto offensivo più forte del campionato, capace di spezzare la cavalcata delle prime due.

La rocambolesca sconfitta con il Genoa per 4 – 3 nell’ultima giornata di campionato, resta un avvertimento per le gare dei playoff che i galletti voglio assolutamente vincere.

Le dichiarazioni del direttore sportivo Polito stanno facendo il giro del Web e promettono fuochi e fiamme in campo: il Bari deve essere come un carro armato e sfondare la retroguardia avversaria, quando capita un’occasione del genere bisogna vincere, è necessario cavalcare l’onda fino alla fine. I Galletti devono guidare questo carro armato fino alla promozione in Serie A.