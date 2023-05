Velocità e offerte per internet casa in Campania: consigli e informazioni

Cambiare la propria offerta internet casa può essere la strada giusta per risparmiare e, allo stesso tempo, per migliorare la velocità di navigazione del proprio Wi-Fi. Confrontando le offerte ADSL e le offerte in fibra ottica con l’aiuto del comparatore di SOStariffe.it si può trovare la soluzione ideale per avere internet a casa e navigare a un’ottima velocità.

Quali sono le tecnologie di navigazione più scelte in Campania

In Campania cresce la diffusione della fibra ottica e migliora la velocità di navigazione. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio SOStariffe.it il 40% circa delle persone che hanno usato il comparatore a fine 2022 ha optato per un’offerta FTTH o ultra FTTH. Queste tariffe in fibra ottica permettono di raggiungere una velocità di navigazione che è pari, rispettivamente, a 1 Gbps o 2,5 Gbps.

La diffusione dell’ultra FTTH in regione è stata più intensa in particolar modo durante l’ultimo trimestre del 2022, quando quasi una persona su tre ha concentrato la propria ricerca verso le offerte internet casa che raggiungono la massima velocità disponibile.

Il dato registrato in Campania è superiore rispetto a quello della media nazionale. Mentre in Campania a fine 2022 le reti in fibra ottica FTTH e ultra FTTH sono state scelte dal 40,62% delle persone che hanno utilizzato il comparatore di SOStariffe.it, il dato relativo alla media nazionale si ferma al 37,8%.

È superiore alla media registrata in Italia anche il dato relativo alla diffusione degli abbonamenti FTTC, la fibra misto rame. In Campania, questa tecnologia nell’ultimo trimestre 2022 è stata scelta dal 58,12% delle persone che si sono rivolte al comparatore, mentre la media nazionale è stata del 57,69%.

Risulta molto ridotta invece la diffusione dell’ADSL in regione. Tra le persone che hanno attivamente cercato una nuova tariffa internet a fine 2022 questa tecnologia, che permette di raggiungere una velocità di navigazione di 20 Mbps, è stata scelta soltanto nell’1,26% dei casi. Il dato campano è sensibilmente inferiore rispetto a quello nazionale: anche se nel resto del Paese l’ADSL ha un peso comunque marginale, la percentuale con cui è stata scelta nello stesso periodo è stata pari al 4,76%.

Come trovare la tariffa internet casa giusta

Per trovare un’offerta Internet conveniente la prima cosa da fare è capire quali sono le offerte attivabili al proprio indirizzo di residenza. Da questo punto di vista, è molto importante fare una verifica della copertura offerta dagli operatori. Dal momento che la regione Campania può contare su una rete FTTH e ultra FTTH piuttosto capillare, gran parte della popolazione ha accesso alle migliori tecnologie di navigazioni disponibili.

Quando si valuta la sottoscrizione di una tariffa internet casa bisogna tener conto di diversi parametri, tra cui la velocità di navigazione, il canone mensile e gli altri costi previsti dal piano contrattuale che si sta prendendo in considerazione.

Durante il confronto tra più tecnologie internet casa è importante tener conto anche dei servizi di cui si ha bisogno, delle caratteristiche proprie delle diverse tecnologie disponibili e delle eventuali promozioni proposte dagli operatori.

Un abbonamento ADSL può essere la soluzione più conveniente se si ha bisogno di usare internet solo saltuariamente, ad esempio. Una tariffa che permette di navigare sulla rete in fibra misto rame, invece, è spesso la soluzione più conveniente per chi vuole navigare a una velocità elevata, ma non ha ancora accesso alla fibra ottica fino a casa. Le reti FTTH e ultra FTTH sono le soluzioni più veloci in assoluto e sono preferibili quando si ha un accesso alla rete in fibra ottica.

Nei territori non ancora raggiunti dalla fibra ottica si possono prendere in considerazione anche le tariffe FWA. In questo caso la rete su cui si fa affidamento è di tipo fibra misto radio ed è composta da un primo tratto in fibra ottica e da un secondo tratto in cui sono presenti ripetitori radio che propagano il segnale internet anche verso zone non raggiungibili attraverso i classici cavi telefonici.

Infine, i cittadini campani che hanno bisogno di navigare ad alta velocità possono prendere in considerazione anche le offerte di SIM dati. Data la diffusione in regione della tecnologia 5G, queste offerte permettono di avere una connessione a Internet veloce e sicura anche senza avere una linea fissa a casa e riuscire a navigare anche in mobilità.