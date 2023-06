Agerola, 12enne cade e muore: indagano i carabinieri

Questa mattina i carabinieri della stazione di Agerola sono intervenuti presso il punto di primo soccorso in via Coppola per un 12enne morto. Il minore è stato accompagnato da alcuni familiari, già deceduto all’arrivo. Da una prima ricostruzione sembra che il ragazzino abbia perso la vita dopo una caduta. Indagini in corso per chiarire dinamica.