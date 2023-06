Riflettori puntati sulla nuova politica abitativa, tra ordinario e straordinario. L’argomento sarà oggetto del convegno organizzato da Federcasa di Cicciano, il sindacato nazionale degli inquilini, con il patrocinio del Comune di Cicciano, in programma venerdì 30 giugno alle 19 al centro sociale Nadur di Cicciano.

Dopo i saluti del primo cittadino Giuseppe Caccavale, il dibattito, introdotto e moderato dall’ex assessore comunale Nico Romano dell’associazione “Officina 23”, si occuperà di illustrare la nuova politica abitativa, intesa come insieme delle attività messe in campo per fornire alloggi adeguati a famiglie che hanno difficoltà nel trovare un alloggio alle condizioni di mercato. A trattare questo tema, alla presenza dei consiglieri comunali di Cicciano, saranno Felicia Russo, consigliere comunale con delega Iacp; Veria Vassallo dell’associazione “Il Paradiso”; per il sindacato Federcasa ci saranno Salvatore Vassallo, i responsabili provinciali Carfora, Sorice e Picariello, il segretario regionale Ciro Grillo, Gianluigi Pascoletti della segreteria generale ed il responsabile nazionale Aldo Cappelli.