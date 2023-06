Colpito con un pugno da un 18enne, muore in ospedale a Napoli

Era stato colpito con un pugno in pieno viso lo scorso 20 gennaio da un giovane di 18 anni. Ricoverato nell’ospedale Cardarelli di Napoli oggi è morto a causa delle ferite riportate in quella aggressione. Giuseppe Zizzi, 76 anni, davanti a un bar di Pianura, a via Comunale Napoli, rimase vittima dell’attacco di un 18enne incensurato del posto che i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli insieme a quelli della stazione di Pianura arrestarono poco dopo.

La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasferita nel II Policlinico per l’autopsia. Zizzi, nativo di Ostuni, in Puglia, battè con la testa a terra riportando lesioni multiple al cervello. Venne operato ed è rimasto per diverso tempo in prognosi riservata, ricoverato prima nel reparto di Terapia intensiva e poi in quello di Neurochirurgia dell’ospedale Cardarelli. Il fatto, rimasto senza un perchè, in pochi attimi. Il 18enne stava uscendo da un bar tabaccheria di via Comunale Napoli dove stava entrando per comprare le sigarette il 75enne. I due si incrociarono sull’uscio del negozio. Secondo le testimonianze delle persone presenti in quel momento, i due probabilmente non si conoscevano. Tra di loro nessuna parola, nessuna lite, nessun dialogo. In pochi secondi il 18enne sferrò il pugno che fece cadere a terra Zizzi.

I carabinieri del nucleo operativo e quelli della stazione di Napoli Pianura identificarono come autore del gesto, oltre che dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, anche grazie alle testimonianze dei diversi presenti in quel momento davanti al negozio. Secondo quanto riferito dagli inquirenti subito dopo il fatto, il 18enne sarebbe affetto da ‘disturbo della personalita’ con manifestazioni psicotiche’.