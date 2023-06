Durante pandemia camorra portava spesa a indigenti: 20 arrestati

Durante la pandemia la camorra foraggiava la popolazione portandole la spesa: è quanto hanno documentato i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che oggi hanno arrestato a Caivano 20 persone accusate, a vario titolo, dalla Dda di associazione di tipo mafioso, denominata clan Gallo-Angelino, nonché di estorsioni consumate e tentate, di detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, delitti aggravati dal cosiddetto metodo mafioso. Scoperti impianti di video sorveglianza, nascosti nelle mura, e armi, Kalashnikov, seppelliti pronti all’uso.

Il controllo del territorio, è emerso dalle indagini dei militari dell’arma che hanno anche ripreso le consegne, sarebbe stato realizzato anche attraverso attività apparentemente lecite, volte al soccorso di soggetti economicamente già fragili e maggiormente indeboliti dal periodo di pandemia dall’emergenza Covid 19, ponendo in essere una forma di “sostegno interessato” verso i giovani bisognosi che avevano perso il lavoro in realtà già depresse; in particolare, in tale periodo di assoluto blocco delle attività, sarebbe stato organizzato un vero e proprio “banco di distribuzione di alimenti” alle famiglie bisognose di Caivano.