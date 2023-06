Incidente su strada statale 7 in Irpinia: muore 45enne

Una 45enne originaria della provincia di Potenza è morta in un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 7 ‘Via Appia’, a Manocalzati, in provincia di Avellino. Il fatto si è verificato sulla carreggiata in direzione Foggia poco prima del 5 del mattino: è rimasta coinvolta un’autovettura che ha sbandato in maniera autonoma. Sulla strada è tornato regolare il traffico. Il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono intervenuti sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale in sicurezza.