La sindaca e il suo vice si sposano, e lui si dimette

La sindaca sposa il suo vice, e lui si dimette. E’ un matrimonio benedetto dalla politica quello avvenuto a Pietravairano, piccolo comune dell’Alto-Casertano, tra la prima cittadina Marianna Di Robbio (in carica dal 2019) e il suo vice, nonché assessore della sua giunta Aldo Zarone, celebrato qualche giorno fa, che ha provocato tanto entusiasmo nella comunità, e nessuna polemica. Anche perché Zarone, con un post su facebook, ha subito annunciato la rinuncia “all’incarico di vice sindaco e assessore”.

“Tale decisione – ha spiegato – la ritengo non solo doverosa (in ragione delle prescrizioni di legge) ma anche opportuna sotto il profilo politico e personale dopo essere convolato a nozze con Marianna Di Robbio. Nel mio ruolo di consigliere di maggioranza conserverò le deleghe e continuerò a lavorare con impegno e dedizione assieme agli amici amministratori, nell’esclusivo interesse del nostro splendido territorio, del nostro amato paese. Con il cuore ancora colmo di gioia ed emozionato come il primo giorno, vi ringrazio per avermi voluto in modo forte in Consiglio Comunale e per averlo praticamente dimostrato nel farmi essere il vicesindaco più giovane e votato del nostro paese. Vi saluto con affetto”.

Una bella storia d’amore, celebrata anche sui social, con la coppia che già nel giugno dello scorso anno fece parlare di sé con l’annuncio della nascita del primo figlio, con tanto di ecografia mostrata in foto e la scritta, dedicata da Zarone alla Di Robbio. “A te, a noi, alla mamma che sarai. Ti sceglierei altre milioni di volte”.