L’ istituto comprensivo “Giosuè Carducci” di Mariglianella chiude l’anno scolastico in grande stile e saluta alunni, docenti e famiglie con uno spettacolo poliedrico e multidisciplinare tra musica, teatro, poesia e danza.

Un viaggio nel mondo delle arti, alla scoperta di colori, emozioni e musica dove i piccoli della scuola dell’Infanzia, i bambini della Primaria e i preadolescenti della Secondaria di Primo Grado saranno i protagonisti.

Una manifestazione “verticalizzata” dove tutti e tre i segmenti dell’istituto comprensivo mariglianellese saranno coinvolti, in modo corale, sul palcoscenico che, per l’occasione, sarà allestito nel cortile del plesso scolastico di via Torino. Luci, strumenti, costumi, scenografie saranno tutti pronti per fare da cornice all’esibizione che da mesi i giovanissimi del “Carducci” stanno costruendo e mettendo in piedi, guidati dai loro docenti.

“L’appuntamento è alle 19:30, stasera 5 giugno”, ricorda Maria Grazia Avallone, dirigente scolastica del Comprensivo. “E’ un’occasione, questa, che rinsalda i rapporti di collaborazione e di co-costruzione educativa tra comunità educante, studenti e famiglie”, ricorda la Dirigente. “Ma vuol essere anche il segno di un ritrovato senso di aggregazione e legame tra la scuola e il suo territorio”, conclude la preside.