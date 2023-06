CAMPOSANO (Nello Lauro) – E’ Carmen Gomiero la vincitrice della tappa provinciale di Miss Italia a Somma Vesuviana. La 26enne di Camposano si è aggiudicata l’ambita fascia che le consente di approdare alle fasi finali regionali. Ventisei anni, Carmen si è diplomata al liceo “Enrico Medi” di Cicciano, ha un diploma in danza classica e moderna ed è laureata in scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e attualmente è alla magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione.

Fa danza aerea a livello amatoriale e in futuro “mi piacerebbe lavorare nella pubblica amministrazione – ma amo tantissimo anche il mondo della moda (ha già fatto l’indossatrice) e dei social media. Ho vari progetti in mente per i quali sto già lavorando, ma per scaramanzia non li dico” scherza Carmen. La 26enne è stata iscritta al concorso di Miss Italia dalla mamma Filomena come ha raccontato il papà Ginevro: 88-66-101 le misure di un’autentica bellezza mediterranea.