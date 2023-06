I carabinieri forestali di Roccarainola, insieme a personale dell’Esercito, hanno denunciato alla Procura della Repubblica il 60enne titolare di un’autofficina a Palma Campania. Nell’attività sono stati rinvenuti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che non venivano smaltiti secondo la normativa. L’area adibita a deposito rifiuti è stata sequestrata. I militari appuravano anche una violazione di sigilli ed una sottrazione di beni sottoposti in precedente sequestro giudiziario.

Il titolare è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria per i reati di violazione di sigilli, sottrazione beni sottoposti in sequestro, esercizio senza emissioni in atmosfera e deposito incontrollato di rifiuti. L’officina è stata sequestrata mentre il titolare è stato sanzionato per un importo di euro 4000 per inadempienze amministrative.