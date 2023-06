Palma Campania, ruba barbecue da una villa: arrestato 24enne

PALMA CAMPANIA – E’ stato bloccato sul più bello, mentre cercava di portare via un barbecue e altri arredi da giardino da una villa di Palma Campania. Un 25enne gambiano, senza fissa dimora e con diversi precedenti penali, è stato arrestato ieri dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Nola. Era da poco passata la mezzanotte quando i militari hanno notato l’uomo all’interno dell’abitazione di una famiglia palmese che non si è accorta dell’accaduto fino all’arrivo dei militari. Il ladro è stato fermato con la refurtiva e con tutta probabilità era in compagnia di qualche complice che è riuscito a dileguarsi. Il 24enne è stato accompagnato nel carcere di Poggioreale.