“Pasti caldi giù all’ospizio”, quando la poesia è una voce libera

Un’antologia “trasversale”. Un’antologia per mettere insieme una pluralità di voci libere da qualsiasi tematica o dominio. È questa l’idea che ha portato alla pubblicazione di “Pasti caldi giù all’ospizio. Antologia degli opposti”, edita da Transeuropa nella collana Nuova Poetica 3.0 e curata da Roberto Addeo, 41enne poeta e scrittore di origini nolane trapiantato in Sardegna.

Quest’opera, lasciando ampio margine di autonomia espressiva ai 41 autori, con minuziosa attenzione alla qualità dei singoli componimenti e sfruttando al meglio le possibilità offerte dai social network, rappresenta uno sguardo trasversale sulla poesia e sulla prosa poetica contemporanea. “Il titolo di questa antologia, Pasti caldi giù all’ospizio, omaggio al compianto Simone Cattaneo, evoca un’immediata quanto toccante connessione con la vita di tutti i giorni, sottintendendo una vena di rammarico non solo nei riguardi delle persone anziane, ma altresì per i più giovani”, afferma Roberto Addeo. Quest’antologia raccoglie voci disparate e di ogni età che hanno avuto occasione di convergere, ciascuna contribuendo a un disegno di largo respiro: “mi auguro – sottolinea Addeo – che un filo conduttore e un’immagine d’insieme dotata di una propria coerenza interna possano scaturire dalla qualità dei singoli componimenti. Col tempo ho avuto modo di constatare come tematiche ‘rigide’ il più delle volte si siano rivelate controproducenti sotto l’aspetto qualitativo; nel caso particolare della poesia, persino deleterie”. In quest’ottica è nata l’idea di un’antologia libera da schemi e quindi libera di dare spazio agli opposti.

L’opera collettiva raccoglie componimenti di 41 stimati autori italiani tra cui lo stesso Addeo: Antonio Bux, Luca Ariano, Maria Borio, Raphael d’Abdon, Ilaria Palomba, Giovanni Succi, Fabia Ghenzovich, David La Mantia, Vincenzo Pardini, Claudia Brigato, Mirea Borgia, Ivan Crico, Alba Toni, Franz Krauspenhaar, Francesca Bulgarini, Paolo Basso, Giusi Busceti, Davide Bregola, Roberto Marzano, Cataldo Dino Meo, Sergio Daniele Donati, Simonetta Silvestri Raggi, Luisella Pescatori, Paolo Gera, Roberto Addeo, Gabriela Fantato, Matteo Fais, Ippolita Luzzo, Alessandro Corso, Pasquale Allegro, Lorenzo Semorile, Filippo Ravizza, Anna Leone, Yoklux, Michela Srpic, Nino Iacovella, Adam Vaccaro, Letizia Cuzzola, Riccardo Martelli, Federica Flocco e Monica Rossi. (nl)