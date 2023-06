ROCCARAINOLA (ads) – Scoprire insieme le bellezze della Foresta demaniale di Roccarainola. Un appuntamento che quest’anno arricchisce il programma della manifestazione di sapore medievale “La damigella del re” in programma dal 16 al 18 giugno prossimo. Con l’obiettivo di coinvolgere sempre più persone nella conoscenza dell’ area protetta cittadina, l’amministrazione comunale di Roccarainola, guidata dal sindaco Giuseppe Russo, ha invitato il Club Alpino Italiano, Sottosezione di Roccarainola, Cai Napoli, ad accompagnare escursionisti lungo i sentieri della Foresta.

In particolare sono due gli appuntamenti gratuiti previsti, sabato 17 e domenica 18 giugno a partire dalle ore 10, a cui si stanno preparando con entusiasmo i ragazzi della sezione. “Sarà un momento importante per la promozione del nostro territorio e della Foresta demaniale di Roccarainola, unico paese della provincia di Napoli a far parte del Parco Regionale del Partenio e, per questo motivo, considerata la Porta del Partenio” afferma Massimo Parisi, reggente della Sottosezione. “Abbiamo pensato ad un percorso semplice, adatto a tutti, con partenza da Fossa Agnone e arrivo al Vivaio forestale – illustra Parisi – ci saranno nostri soci esperti in botanica e biodiversità che si occuperanno di illustrare ai visitatori le bellezze della foresta dal punto di vista botanico, mentre i dipendenti forestali spiegheranno l’importanza e l’utilità del vivaio”.