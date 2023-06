Spesa pulita, buona e giusta: riecco il Mercato della Terra a Nola

Continua l’appuntamento a Nola col Mercato della Terra Continua l’appuntamento a Nola col Mercato della Terra domenica 18 giugno , dalle ore 9 alle 13, nella cornice verde della v illa comunale per una spesa buona, pulita e giusta, secondo la filosofia di Slow Food. una spesa buona, pulita e giusta, secondo la filosofia di Slow Food.

L’iniziativa, promossa da Slow Food Agro nolano e inserita nel programma del Giugno Nolano, ci conduce ogni terza domenica del mese alla scoperta della biodiversità del territorio e dei piccoli produttori.

Alle ore 11 Laboratorio del Gusto “ La Torzella d’Estate”, per conoscere meglio e assaggiare in versione estiva la t orzella riccia, l’antichissima varietà di cavolo storicamente coltivata nell’agro nolano-acerrano a rischio di scomparsa e perciò tutelata come Presidio Slow Food, con la partecipazione dell’a zienda agricola Luigi Turboli e del gruppo Lady Chef dell’ Associazione Cuochi Torre del Greco Area Vesuviana Nolana .

Il Mercato della Terra locale, intitolato a Ruperto da Nola, è e ntrato a far parte della rete internazionale dei Mercati Slow Food e della Coalizione dei mercati contadini del mondo, una nuova organizzazione no-profit presente in 50 Paesi, che mette insieme 20.000 mercati, 200.000 famiglie contadine e milioni di consumatori. Sui banchi del Mercato è possibile trovare prodotti locali, freschi e stagionali: verdure, frutta, legumi, conserve, formaggi vaccini e ovini, salumi, miele, succhi e confetture artigianali, uova, pane, dolci e farine di grani antichi, frutta secca, olio extravergine di oliva, vini e tanto altro ancora. I prodotti sono presentati direttamente dai contadini che li producono, rispettando metodi ambientalmente sostenibili, proposti a prezzi equi sia per chi compra che per chi vende.