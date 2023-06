Visciano, premio Carpine omaggia Massimo Troisi

Saranno Manuela Arcuri e Maurizio Casagrande gli ospiti della XII edizione del Premio Carpine Visciano. Nel ricco programma di eventi anche un omaggio all’indimenticato Massimo Troisi nel 70esimo anniversario della nascita. La kermesse, che si terrà nella piccola comunità del nolano da giovedì 6 a domenica 9 luglio, è ispirata alla figura di Padre Arturo D’Onofrio, fondatore della Piccola Opera di Redenzione di cui è in corso il processo di beatificazione, ed è riservata ai filmakers di tutto il mondo. Sono 220 i cortometraggi in gara provenienti da 17 Paesi tra cui l’Italia, il Brasile, l’Olanda, gli Stati Uniti, l’Iran, la Spagna.

Il via giovedì 6 luglio con l’omaggio a Massimo Troisi attraverso racconti inediti del nipote, Stefano Veneruso, autore del libro “Il mio verbo preferito è evitare” edito da Rizzoli. Venerdì 7, invece, spazio alla musica con Luigi Ranieri Gargano, pianista riconosciuto a livello internazionale, compositore ed Official Artist per Candlelight Concerts. Sabato 8 luci accese sui cortometraggi che faranno da prologo alla serata di premiazione di domenica 9 con la partecipazione straordinaria di Manuela Arcuri e Maurizio Casagrande, quest’ultimo anche nel ruolo di presidente di giuria tecnica. In gara per i premi finali Antonio Buonanno (“L’Amica Geniale”, “Mina Settembre”), Christian Iansante ( doppiatore di Christian Bale, Bradley Cooper, Sam Rockwell, Jeremy Renner), Manuela Zero ( “Dicono di te”, “Quasi orfano “, “Il professor Cenerentolo”), Maddalena Stornaiuolo (regista ed attrice in “Mare Fuori”), Gianluca Di Gennaro (“Gomorra – la serie”;” lo chiamavano Jeeg Robot”), Fernanda Pinto (“Casa Surace”).

“Un’edizione decisamente ricca ed innovativa che, già dai numeri, si annuncia ricca di sorprese – spiega il presidente della Pro Loco, Claudio Napolitano, che ha organizzato l’evento in sinergia con l’amministrazione comunale – in questi anni la kermesse è cresciuta a livello internazionale raggiungendo un profilo altissimo in termini di proposte e contenuti”. “È questa la strada su cui continuare a investire e a costruire per dare un messaggio ai nostri giovani fatto di impegno e responsabilità”, aggiunge il sindaco Sabatino Trinchese.