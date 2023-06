VISCIANO (Ads) – Valorizzare la storia e le tradizioni della propria comunità. Con questo obiettivo l’Unitre di Visciano ha organizzato la manifestazione “Fede ‘e popolo” che si terrà venerdì 9 giugno alle 20,30 nel vicolo Nazario Sauro per rendere omaggio a Raffaele Montella, poeta indiscusso della festa cittadina dedicata alla Madonna del Carpinello.

L’iniziativa dell’Unitre, guidata dal presidente Domenico Montanaro e dalla direttrice Lucia Giacomino, si inserisce nell’ambito del modulo formativo pluriennale “Paese”, nato per formare la consapevolezza civica e il senso di appartenenza, attraverso momenti collettivi di partecipazione, riflessione e ascolto su storia, personaggi, tradizioni della comunità viscianese.

I riflettori si accendono quindi su Raffaele Montella considerato il poeta della festa perché per 60 anni – dal 1931 al 1991 – ha scritto l’annuale canzone per il carro votivo che dà inizio ai festeggiamenti in onore di Maria SS. del Carpinello in programma ogni anno nella penultima settimana del mese di luglio. Scomparso nel 1996 all’età di 95 anni, nel 2007 gli è stata intitolata una strada mentre le sue canzoni, pubblicate nel volume di Fioravante Meo “La fede sopra un Carro”, vengono ancora cantate ogni anno sul carro votivo.