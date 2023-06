Volley, la Vittorio Alfieri Cicciano “schiaccia” tutti: è promossa in D

CICCIANO (ads) – Una promozione ottenuta a suon di vittorie. È quella ottenuta dal team della Asd Volley Vittorio Alfieri Cicciano, nel campionato di prima divisione femminile, che si è classificato al primo posto nel girone ottenendo la meritata promozione in serie D. Un girone ad 11 squadre stradominato dalle ragazze allenate dal mister Nello Ardolino: un bottino di 18 vittorie (e due sole sconfitte) che fatto conquistare 54 punti in classifica con un distacco di 13 punti dalla seconda.

LE PROTAGONISTE – Sofia Ardolino (il capitano), Giò Ardolino, Adelaide Zorzetti, Leda Capriglione, Ammaturo Rossella, Antonella Martiniello, Alessia Mazzariello, Elena Irollo, Rosalia Rozza, Anna Iovino, Maria Scala, Stefania Ascione, Maria De Capua, Elisabetta Vacchiano sono le atlete protagoniste della stagione vincente che hanno portato in alto il nome della società ciccianese, guidata dal presidente Francesco Tulino e dal vice presidente Paola Guarino (è la prima volta che una donna occupa un ruolo così importante), che dopo un periodo di restrizioni e grandi difficoltà con tenacia e caparbietà, è ripartita ottenendo risultati gratificanti: gli atleti coinvolti quest’anno sono stati circa 150, a partire dai più piccoli di 6 anni.

IL TECNICO – “Tutto questo – esordisce mister Ardolino, al decimo titolo in carriera – è stato possibile grazie all’impegno costante della nuova classe dirigente che ci ha creduto fortemente; allo sponsor ufficiale Belenenergia spa e a chi, a vario titolo, ci ha supportato. Il ringraziamento e il plauso maggiore va, però, alle atlete che, con determinazione e perseveranza, hanno ottenuto il meritato titolo”. Ripercorrendo i momenti salienti di questa cavalcata Ardolino dice che “il momento più bello è stato quando ho capito che si stava cementando un gruppo che all’inizio era eterogeneo”. “Per la mia esperienza mi sono reso conto che potevamo centrare l’obiettivo finale dopo le vittorie a Nola e in casa con Roccarainola. Il momento più brutto invece – continua l’allenatore – sono state le prime due sconfitte con una squadra di giocatrici fuori ruolo”. Ora però per tutti è il momento della soddisfazione e dell’orgoglio: “La mia dedica va alle ragazze che mi hanno seguito dal primo all’ultimo giorno. Il prossimo anno faremo la D sicuramente non da comprimari – promette Ardolino. L’ambizione della società è quella di raggiungere la C in un biennio e il mio sogno è quello di leggere presto un nuovo articolo che celebri la nostra promozione in serie C”.