Acerra, 24enne ferito con colpo arma da fuoco al piede

Ad Acerra i carabinieri della locale stazione e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Torino dove poco prima (erano circa le 3 di notte) un 24enne incensurato del posto era stato colpito da un colpo d’arma da fuoco.

Per motivi ancora non chiari pare che il ragazzo mentre era in strada sarebbe stato colpito al piede da un proiettile. Il giovane è stato trasferito nell’ospedale di Frattamaggiore per le cure del caso e non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che sono impegnati nel ricostruire l’intera vicenda.